Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu, bazı duygusal davranışların, bazı fiziksel sağlık problemleriyle bağlantısının olduğunu söyledi.
İHA'nın haberine göre; Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu, "Her evlilikte çatışmalar olur, ancak insanlar farklı şekillerde tepkiler verir. Bazıları kendini kapatırken, bazı kişiler öfkeyle karşılık verir. Evlilikle ilgili çalışmalarda çiftlerin 15 dakika süren konuşmaları incelenmiş ve çiftlerin 15 dakikada gösterdikleri davranışlarına bakılarak 20 yıl sonraki sağlık sorunları tahmin edilmiştir. Farklı duygusal davranışların uzun süreçte oluşturacağı sağlık sorunları tahmin edilmiştir. Katılımcılar San Francisco Körfezi Bölgesindeki 156 yaşlı ve heteroseksüel çiftten oluşan ve yıllardır birlikte yaşayan çiftlerdir" dedi.
SONUÇLAR 20 YILLIK VERİLERDEN ELDE EDİLDİ
20 yıllık verilerden elde edilen sonuçların, insanların öfkelerini kontrol etmeye ihtiyacı olduğunu gösterdiğini ifade eden Aydoğdu, "İçinde bulunduğumuz duygusal durum, fiziksel rahatsızlıklara sebep olmaktadır. İlişkilerdeki çatışmaları öfkeyle ifade etmek, tansiyonla ilgili sorunlara yol açabiliyor. Bireyin kendini duygusal olarak kapama hali ise sırt ağrıları ya da kas gerilmesine neden olabilmektedir. Bugün yaşadığımız duygular, gelecek yaşamımızdaki rahatsızlıkları tahmin edebilmemizi sağlamaktadır. İlişkilerde duyguları saklayarak içe atmak kişiye zarar verir. Üzüldüğünüzü ya da kırıldığınızı karşınızdaki kişiye sakin bir şekilde söyleyin. Kendinizi ifade etmekten korkmayın. Duygu ve düşüncelerinizle ilgili açık konuşmadığınızda özgüveninizi kaybedebilirsiniz" diye konuştu.
"UZUN SÜRELİ ÖFKE KİŞİYE ZARAR VERİR"
Öfkenin kontrol altına alınmaya çalışılmasının önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Hipnoterapi yöntemi ile öfke sorununa ya da kendini ifade edememe sorununa sebep olan olaylar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin geçmişinde ya da çocukluğuna yönelik herhangi bir olay bulunmuyorsa, hipnoterapiye telkinlerle devam edilir. Bireyin olaylara bakış açısı değiştirilir" ifadelerini kullandı.
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