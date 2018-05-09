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Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in tamamlanması için yürütülen çalışmalarda 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde yapıldı.