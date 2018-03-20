Anne sütü, bebeğin ilk 6 ayında tüm beslenme ve vitamin ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor, içerdiği pek çok yararlı madde sayesinde bebeği hastalıklardan koruyor ve emziren annelerin da bağışıklık sistemini güçlendirerek, özellikle meme kanserine yakalanma riskini azaltıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Gülhan Ozan Altaş, anne sütünün 5 önemli faydası hakkında bilgi verdi.

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?

1- İleri yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların riskini en aza indirir

Anne sütü alan bebeklerde kulak ve akciğer enfeksiyonları, menenjit, viral sindirim sistemi hastalıklarının daha az görüldüğü, yapılan pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu hastalıklara karşı bebeği koruyan en önemli madde, anne sütündeki Ig A adı verilen proteindir. Bu protein, anne sütünde ve özellikle de kolostrum adı verilen ilk zamanlardaki sütte bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca anne sütünün daha sonraki hayatta ortaya çıkabilecek diyabet, kolesterol, hipertansiyon ve inflamatuar bağırsak hastalıklarının gelişimini önlemede kısmen etkili olmaktadır.

2- Alerjik hastalıklara karşı korur

Anne sütü yerine, çeşitli formül mamalarla ya da inek, koyun, keçi sütü ile beslenen bebeklerde alerjik rahatsızlıklar daha fazla görülmektedir. Sadece anne sütünde bulunan Ig A bebeğin sindirim sisteminde koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu tabaka, olası alerjik besinlerin bebeğin sindirim sitemine ulaşmasını engeller.

ANNE SÜTÜ O AMANSIZ HASTALIĞA DA DEVA OLDU!

3- Bebeğin aşırı kilo almasını önler

Amerikan Pediatri Akademisi, obeziteyi önlemek için bebeklerin anne sütü ile beslenmesini önermektedir. Anne sütü alan bebeklerin daha iyi bir beslenme alışkanlığı edindiği gözlenmiştir. Ayrıca anne sütü daha az insülin (acıktıran, yağları depo eden hormon) ve daha fazla leptin (iştahı kapatan, yağları yakan hormon) içerdiği için bebeğin aşırı kilo almasını önleyici özlliktedir.

4- Zeka gelişimine katkıda bulunur

Çeşitli bilimsel araştırmalarda, anne sütü ile beslenen bebeklerin daha zeki olduklarına ilişkin sonuçlara ulaşılmış olup bu araştırmaların birinde, 17 binden fazla bebek doğumdan sonra 6,5 yıl süre ile takip edilmiş ve bebeklerden uzun süre anne sütü alanların, daha yüksek bir zeka katsayısına sahip olduğu gözlenmiştir.

5- Emzirme meme kanserine yakalanma riskini azaltır

Anne, bebeğini ne kadar uzun süre emzirirse, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı da o kadar azalmaktadır. Bu nedenle annenin meme kanserinden korunmak için bebeğini, en az bir yıl süre anne sütü ile beslemesi önermektedir. Emzirme, pek çok annenin psikolojisi üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Çünkü emzirme sürecinde anne vücudundan salgılanan oksitosin, rahatlatıcı özelliktedir.

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