

İlk Buluşma programında sergilediği oyunculuk performansıyla büyük ilgi odağı haline gelen Kamila, özellikle programın ilzeyicileri tarafından yakın markajda. Güzel oyuncunun kim olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki İlk Buluşma programının oyuncusu Kamila kim? İşte cevabı...

İLK BULUŞMA OYUNCUSU KAMİLA KİM?

İlk Buluşma'daki oyunculuğyla adını sıkça duyurmayı başaran Kamila, İrlanda asıllı manken ve oyuncu. 25 yaşında oyuncu, üniversiteyi Türkiye’de okudu. Kamila her ne kadar adından daha çok İlk Buluşma programındaki oyunculuğuyla bahsettirse de daha önce Bu Sayılmaz dizisinde Armağan’ın aşık olduğu yabancı güzel Susan hanımı oynadı.

İLK BULUŞMA PROGRAMI

Programda; başına geleceklerden habersiz şaka kurbanını mekana getiren kişi, mekanda kaldıkları sürece sunucuların istekleri doğrultusunda her biri diğerinden daha zor beş farklı etaptan geçmeye çalışacak ve her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber para kazanma şansını elde edecek.