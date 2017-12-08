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İlk izlenim önemlidir… Gergin ve stresli olduğunuzda bıraktığınız ilk izlenim pek de iyi olmayabilir. İlk buluşmada stresliyseniz söylemek istediğiniz şeyleri ifade edemeyebilirsiniz ya da o anda hiç söylememeniz gereken şeyler dilinizden dökülmeye başlayabilir. Stres sizi çok suskun ya da çok konuşkan bir insana da dönüştürebilir…