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İlk cemre 19 - 20 Şubat tarihinde yani dün ve bugün düştü. Şimdi 2018'in diğer cemrelerinin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Baharın gelişini müjdeleyen cemre olayı nedir? İlk cemre nereye ve ne zaman düşer? İşte detaylar: