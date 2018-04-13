İlk çeyreğin en büyük yabancıya satışı oldu

İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından “Altınyağ Kombinaları A.Ş”ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 30.5 milyon ABD Doları artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A’ya satışı, 2018 yılının ilk çeyreğinde “Yabancı yatırımcıların ilan edilen en büyük şirket satın alması” oldu.
Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yavaşladığı bir dönemde yaptığımız işlemle Altınyağ gibi istihdam yaratan bir kuruluşu emin ellere teslim ediyoruz. Prosedüre bağlı olarak, gerekli belgelerin ve izinlerin teminin ardından devir işlemi sona erecek. Amacımız, fabrikanın bürokratik işlemlerden etkilenmeden, kesintisiz bir şekilde üretime devam etmesini sağlamak. Biz de, elde ettiğimiz gelir ile yeni yatırımlara yönelmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Yatırım yapmayı hedefliyoruz
Sodrugestvo’ya bir varlık satışı yapıldığını Altınyağ markasının yaşamaya devam edeceğini belirten Çevik şunları söyledi:
“Bir yandan Altınyağ’ın mal varlıklarının Sodrugestvo Group’a satışı için girişimde bulunurken, bir yandan da: Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 45 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştuk. Bu başvurumuza da geçtiğimiz Şubat ayında onay çıktı. Her iki girişimimizden elde ettiğimiz gelir ile bir yandan mali yapımızı güçlendirirken diğer yandan, iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.