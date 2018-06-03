Öztürk, yaptığı açıklamada, geri dönüşüm ekonomisinin her geçen gün katlanarak büyüdüğünü, cam şişelerden lastiklere, kartonlardan plastiklere kadar geri dönüştürülen atıkların birçok kişiye de istihdam sağladığını belirtti.
En çok üretilen atıkların başında plastikler ve bu gurupta da pet şişelerin geldiğine dikkati çeken Öztürk, "Geçen yıl piyasaya sürülen 236 bin ton pet şişeden, 140 bin tonu geri dönüştürüldü. Yılın ilk çeyreğinde ise 17 bin 500 ton pet ambalaj atık ekonomiye geri kazandırıldı." diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı 600 ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi bulunduğunu aktaran Öztürk, plastik ambalaj atıklarının temizlenip kırılarak hammadde elde edilen 95 geri dönüşüm tesisinin yer aldığını söyledi.
Bu atıkların geri dönüşümüyle ortaya çıkan enerji tasarrufuna işaret eden Öztürk, "2017'de 140 bin ton pet ambalajın geri dönüştürülmesiyle yaklaşık 333 bin konutun 1 yıllık tükettiği enerji miktarı olan 800 bin miliwatt saat (MWH) enerji ve 3 milyon metreküp depolama alanından tasarruf edildi." ifadelerini kullandı.
ATIK ŞİŞELER ELYAF VE İPLİK OLUYOR
Türkiye'de pet ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile "pet flake/çapaklar" elde edildiğini dile getiren Öztürk, bunların ağırlıklı olarak polyester esaslı elyaf ve iplik üretim sektörlerinde kullanıldığını vurguladı.
Mustafa Öztürk, 2017 yılında revize edilen Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticilerine 2018 itibarıyla üretimlerinde ambalaj atığı veya bu atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranı olarak "yüzde 4" zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, "Böylece hem geri dönüşümün özendirilmesine yönelik yasal alt yapı oluşturulmuş, hem de ambalaj atıklarının tekrar ambalaj üretim sürecine dahil edilerek ileri geri dönüşüm teknolojileri ile yüksek katma değerleri ürünlere çevrilmesi amaçlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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