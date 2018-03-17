Fenerbahçe U21 Takımı, ligin 26.haftasında Galatasaray U21 Takımı ile karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertliler, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde konuk ettiği rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 20.dakikada Samed Karakoç ve 47.dakikada Boris Rapaiç kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 36. dakikada Barış Zeren'den geldi.

Fenerbahçe U21 Takımı, bu galibiyetle puanını 49’a yükseltti.