Bir yıl önce eski Nokia yöneticileri tarafından kurulan ve Nokia markasının haklarına sahip olan HMD Global, Mobil Dünya Kongresi'nde iki yeni dikkat çekici akıllı telefon tanıttı.

Nokia 8 Sirocco, HMD Global’in ilk amiral gemisi telefonu olma unvanını taşıyor. Nokia 8 Sirocco, Samsung ve Huawei’nin amiral gemilerine bir alternatif olarak öne çıkıyor. Nokia 8110 ise Matrix filmiyle ünlü olan efsanevi telefonun yenilenmiş bir sürümü olarak dikkat çekiyor.

Habertürk Teknoloji ekibinden Aytun Çelebi, yerinden takip ettiği Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia'nın yeni telefonlarına yakından baktı. Nokia 8 Sirocco ve yenilenmiş 8110'un öne çıkan özelliklerine mercek tuttuğumuz videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

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NOKIA 8110 İLE NOKIA 8 SIROCCO'NUN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

İleri seviye bir telefon olan Nokia 8 Sirocco 749 euro fiyat etiketine sahip olacak. Nokia 8110’un yenilenmiş 4G sürümünün fiyatı ise 79 euro olarak açıklandı.

Nokia 8’in nisan ayında satışa çıkacağı belirtilirken, kızaklı 8110 ise mayıs ayında raflardaki yerini alacak. 90’ların yenilenmiş modeli, klasik siyah ve muz sarısı renk seçeneklerine sahip olacak.