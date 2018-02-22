2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan İsviçreli alp disiplini kayakçı Michelle Gisin, altın madalya kazandı. Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, alp disiplini kayak dalında kadınlar kombine yarışları yapıldı.

GISIN İLK KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

İsviçreli Michelle Gisin, 2 dakika 20.9 saniyelik derecesiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı. ABD'li Mikaela Shiffrin, 2.21.87 ile gümüş, bir diğer İsviçreli sporcu Wendy Holdener ise 2.22.34 ile bronz madalya aldı.

KANADA'YI DEVİREN ABD, ALTIN MADALYA KAZANDI

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar buz hokeyi finalinde Kanada'yı penaltı atışları sonrası yenen ABD Milli Takımı, altın madalya kazandı. Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kadınlar buz hokeyi finali yapıldı.

Normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta ABD, penaltı atışları sonrası Kanada'ya 3-2 üstünlük kurarak, altın madalyanın sahibi oldu. Böylece ABD, 1998'den sonra Kış Olimpiyatları'nda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Son 4 olimpiyatın şampiyonu Kanada gümüş madalyayla yetinirken, bronz madalyayı Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı'nı 3-2 yenen Finlandiya elde etti.