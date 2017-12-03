İlk kez görüntülendiler! İşte İpek Açar’ın yeni ailesi

İLİŞKİLERİNİ HT MAGAZİN DUYURDU



İlişkilerini HT MAGAZİN’in ortaya çıkardığı İpek Açar ile müzisyen Alper Kömürcü ilk kez görüntülendi.

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Altı aydır birlikte olan ikili, Açar’ın kızı Aslı Gönül’ün yurtdışındaki okulların sınavlarına girmek amacıyla Ankara’ya gitmek için geldikleri Sabiha Gökçen’de objektiflere takıldı.







Uçaklarını beklerken görüntülenen üçlü, mutlu bir aile tablosu çizdi.Sevgilisinin kendilerine eşlik etmesinden mutluluk duyduğunu belirten Açar, “Aslı Gönül, ABD’de veya İngiltere’de öğrenim görmek istiyor. İki ülkedeki okulların sınavlarına girecek” dedi.

Açar, “Sağ olsun Alper bizi bu yolculuğumuzda yalnız bırakmadı” diye konuştu.





İpek Açar

Alper Kömürcü