Denizli'de doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, hayırseverlerin aldığı cihaz sayesinde ilk kez duymanın heyecanını yaşadı.

AA'nın haberine göre; Ramazan ve Melek Kavak çiftinin işitme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Yiğit Efe Kavak, İl Sağlık Müdürlüğünün girişimiyle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü.

Hastanede işitme testlerinden geçen çocuğa, hayırseverler tarafından alınan işitme cihazı takıldı. İlk kez işiten Yiğit Efe, heyecanlanınca gözyaşlarına hakim olamadı.

5 YIL SONRA İLK KEZ İŞİTTİ

Baba Kavak, oğlunun tedavisini maddi imkansızlıklardan dolayı yaptıramadığını söyledi.

Alınan işitme cihazıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Kavak, "Oğlum sesimizi duyunca çok sevindim. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Anne Kavak ise çocuğunun durumuna çok üzüldüğünü, Yiğit Efe 5 yıl sonra ilk kez işitince mutluluk gözyaşları döktüklerini söyledi.

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