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Ürettiğimiz Altay prototipleri testleri başarıyla tamamladı. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar’ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Bu gücümüzü, deneyimimizi seri üretim safhasına da taşımak en büyük arzumuz. Altay tankımız, ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmayacak; savunma alanında ülkemize sınıf atlatacak. Otokar mühendisinin, Otokar işçisinin en büyük gururu olan Altay tankının seri üretimi için, yüzde 100 Türk sermayeli, yabancı ortağı olmayan, milli nitelikte tek aday firma olarak göreve hazırız. Altay Ana Muharebe Tank Programıgibi önemli, tüm dünyanın yakından takip ettiği, milli, özgün ve acil bu programı layıki ile, gerektiği gibi üstlenmek için devletimizin kararını bekliyoruz.