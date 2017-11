İlk konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi’ndeki Cultic Games

Oyun dünyası hızla büyümeye devam ederken, HT Oyun ekibi olarak yereldeki gelişmeleri ve düşünceleri daha iyi yakalayabilmek için yeni bir serüvene atılmaya karar verdik. Düzenli aralıklarla yayınlayacağımız söyleşilerle ülkedeki oyun geliştiricileriyle geliştirdikleri oyunlar ve oyun dünyası üzerine konuşacağız. İlk konuğumuz ise Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi’ndeki Cultic Games. Stygian: Reign of the Old Ones ile Kickstarter’da başarı yakalayan stüdyo, oyuncu kitlesini oldukça heyecanlandırdı. Oyunun çıkmasına daha zaman olsa da bu zorlu yolculuklarında ekibin yaratıcı yönetmeni Can Oral ve baş yazılımcısı Devrim Demirkan’la detayları konuştuk. HT Cumartesi'nden İsmet Mert Subay'ın haberi...