Fatih’te kimliği belirsiz şahıslar kovaladıkları bir adamı yere düşürdükten sonra önce bıçakladı, ardından sopalarla dövdü. Dehşet dolu o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Aksaray’da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar bir adamı sokak ortasında kovalamaya başladı. Arkasındakilerden kaçan şahıs ilk önce bir arabayla çarpıştı, ona rağmen koşmaya devam etti. Şahıs bir süre sonra yere düştü. Kaçan şahsı kovalayan 5 kişi, ellerindeki bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı. Yere düşen şahsı ilk önce bacağından bıçaklayan şahıslar, daha sonra sopalarla dövdü. Aldığı darbelere dayanamayan şahıs hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"ÇOK FAZLA KAN KAYBETMİŞTİ"

Olay anını anlatan Cuma Serçe, “İleriden bir adam koştuğunu gördüm. Üç dört kişi arkasından koştu. Kaçan adama araba çarptı. Geriye savruldu. Sonra bir kalabalık toplandı. Bıçakladılar. Sonra ambulans geldi. Durumu kötüydü. Çok fazla kan kaybetmişti” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER