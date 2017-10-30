“İlk öpücüğünü yeniden canlandır” etkinliğine yoğun ilgi

Başrollerini Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in paylaştığı, 20 Ekim’de vizyona giren ‘İlk Öpücük’ filmi, sosyal medyada özel bir etkinlik başlattı.

HT Magazin'in haberine göre, “Sevginin hiç azalmadığı sevgilin, annen, arkadaşın, kedin ya da köpeğinle ilk öpücüğünü yeniden canlandır” sloganlı etkinlik Instagram, Facebook ve Twitter gibi mecralarda yoğun ilgi gördü. Binlerce kişi ‘ilköpücük’ etiketiyle fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda bulunanlar arasında Hayrettin, Sadi Celil Cengiz ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de vardı. Tarkan’ın yeğeni Sinem Tevetoğlu ise Megastar’ı öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu durum, ünlülerin yurtdışındaki hayranları arasında da yankı buldu. Paylaşılan fotoğraflar, filmin İstanbul, Köln ve İzmir galalarının sonunda sürpriz bir şekilde beyazperdeye yansıtıldı.

İlk öpücük