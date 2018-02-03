Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek yazdı.
Keşif ve gözetleme için geliştirilen insansız hava gemileri, itici güç sağlayan sistem ve kontrol yüzeyleriyle, havada hareket edebilen ‘havadan hafif hava aracı’ olarak tanımlanıyor. Halihazırda dünyada insansız havagemilerini en yoğun kullanan, bu alanda da ciddi gelişmelere imza atan ülke olarak Amerika öne çıkıyor. ABD, Nisan 2011’da yere bağlı hava gemisi Aerostat’ı Afganistan’ın çeşitli bölgelerinde kullanmaya başladı. Ayrıca Aerostat’ın yanında 60 adet de uzaktan kumandalı hava gemisi görev yapmaya başladı. Türkiye’de ürün var, ama kullanımı henüz yok. Fakat yakın coğrafyamızda, Irak ve İsrail’de de hava gemileri kullanıldığını hatırlatayım.
Türkiye’nin ilk hava gemisini geliştiren Kuzgun Havacılık, 2007 yılında, şu an şirketin genel müdürü olan Mühendis Yücel Demir öncülüğünde, bir grup idealist mühendis tarafından kurulmuş. Ancak bu mühendisler, havacılık sanayinde 20 yılı aşan bir tecrübeyle yola çıkmışlar. Ve Türkiye’nin iyi üniversitelerinden, başarılarla mezun olmak kalmamış, ülkemizin TAI gibi en güzide şirketlerinden de yıllarca mesai harcamışlar.
Ciddi bir tecrübe, birikim ve havacılığın geleceğine okuyabilecek öngörüyle yola koyulup, havagemisinin (airship) geleceğini önemli uçan araçlarından birisi olacağını öngörmüşler. Ve ülkemizin ilk insansız hava gemisi olan KUZGUN-1 ve ilk yere bağlı hava gemisi KUZGUN- A1’i tasarlayıp üretmişler ve başarıyla uçurmuşlar. Bu başarıya ise kısa sürede ulaşmışlar. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na (SSM) KUZGUN- A1, değerlendirme neticesinde en yüksek notları almış. Ancak henüz gerisi gelmiş değil.
Hava gemileri (Airships) konusunda yaklaşık 10 yıldır çalışan bu ekip, 10 yıl önce dünyada böyle sistemler olmadığı için devletin ilgili yetkilileri tarafından dikkate alınmamışlar. Ancak günümüzde ise Kuzgun Havacılık’ın patentlerini alıp yapıp uçurduğu sistemler, ABD başta olmak üzere bu teknolojiye sahip ender ülkeler tarafından kullanılıyor. Kuzgun’un mühendisleri ise hava gemisinin çeşitli modellerini geliştirmiş, uçurmuşlar. Bir işaretle seri üretimini yapıp ülkenin hizmetini sokmak için gün sayıyorlar.
HAVA GEMİLERİ NELER YAPIYOR?
1) Havada 14 gün civarında, çok düşük operasyonel maliyetlerle uçuyor.
2) Sınır gözetlemelerinde neredeyse Türkiye’nin tüm açıklarını kapatıyor.
3) Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiği için yurtdışına bağımlı değil.
4) Geliştirilmiş modelleri havada çok sayıda İHA taşıyabiliyor.
5) Yine geliştirilmiş modelleri uydu yerine geçecek şekilde dizayn ediliyor. (Avrupa Uzay Ajansı da böyle bir projeye başladığını 2017’de açıkladı.)
HAVADA OTEL OLUR MU?
Kuzgun Havacılık’ın geliştirdiği sivil amaçlı hava gemisi havada uçan otel de olacak. Diğer bir ifadeyle havada mavi yolculuk yapabileceksiniz. Havada düşük süratte, odanızda yatağınızda uzanarak, dünyaya yukarıdan seyredebileceksiniz.
HAVADAKİ GÖZÜMÜZ OLACAK
KUZGUN serisi havagemileri keşif/gözetleme maliyetlerini 10 ile 20 kat oranında azaltıyor. Çok düşük maliyetle birlikte havada günlerce kesintisiz görev yapabiliyor. 70 kg faydalı yükle birlikte havada 14 gün kesintisiz kalabiliyor.
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