8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünya kadınları için oldukça önemli bir gün. Tarihin tozlu sayfalarında adını ilklere yazdırmış ve başarılarıyla rol model olan birçok Türk kadını var. Bu kadınlardan sadece bir tanesi Samiye Cahid Morkaya... Samiye Cahid, kemençe öğretmeni bir müzisyen. Ama onun adını tarihin tozlu sayfalarına yazdıran ise Türkiye’nin ilk kadın otomobil yarışçısı ve ralli şampiyonu olması.

1922 YILINDA EHLİYET ALAN İLK TÜRK KADINI

Bir şeyh kızı olmasına rağmen gayet modern bir şekilde yetiştirilen Samiye Cahid Morkaya, 1922 yılında ehliyetini alan ilk Türk kadını. Erkek egemen bir toplumda, bir tutkuya dönüşen otomobil sevdası ile birlikte yarışlara katılmaya başlayan Samiye Hanım 1930 ve 1931 yıllarında çok önemli dereceler elde ederken ilk birinciliğini ise 1932 yılında İstanbul’da bulunan İstinye Köprüsü ile Zincirlikuyu arasındaki 9.5 kilometrelik parkurda düzenlenen rallide kazandı.

KADIN OLDUĞU İÇİN SONUCA İTİRAZ ETTİLER

Fakat daha da ilginci yarışta ikinci olan Vehbi Bey ise birinci ilan edilen yarışmacının bir kadın olması sebebiyle sonuçlara itiraz etti. Mahkemeye taşınan bu itiraz, hakimin verdiği “Bir kadın da otomobil yarışlarına katılabilir, birinci gelebilir" kararıyla son buldu ve Samiye Cahid Morkaya’nın birinciliği resmiyet kazandı. O yıllarda kararlı duruşu, azmi ve başarısıyla kadınların otomobil sporlarına yönelmesine öncülük eden Samiye Hanım, 1933 yılında yapılan yarışlarda da birinciliği göğüsledi.

TALİHSİZ BİR KAZA ATLATTI

Samiye Hanım, 1934 yarışlarında talihsiz bir kaza yaparak, otomobilinden son anda ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından tutkuyla bağlı olduğu yarışlara bir daha geri dönmemek üzere veda eden Samiye Cahid Morkaya, 1972 yılında vefat edene kadar otomobil kullanmaktan hiç vazgeçmedi. Yaşadığı dönemde bütün zorluklara rağmen araba sevdasından vazgeçmeyen bir kadın olan Samiye Cahid Morkaya, otomobil sporlarında Türk kadınlarına yol göstermeye, ilham olmaya ve onların yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

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