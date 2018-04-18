İlk Türk Netflix dizisinin kitabı: Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi

“İstanbul başka şehirlere benzemez!..

Berlin ikiye ayrıldı, dünya gene de

dönmeye devam etti.

New York’un kalbine uçak sapladılar,

düzen yeniden kuruldu.

Ama İstanbul öyle mi, ya!

Bu şehir dengede tutuyor dünyayı.

Tahterevallinin ortası burası! İstanbul düşerse bil ki son yakındır!”



Bu, küçücük bir çocukken ailesini yitirmiş bir delikanlının öç hikâyesi. Bu, bahtsız güzel kadınların, tutkulu aşık adamların umutlarının ve savaşlarının hikâyesi. Bu, tılsımlı bir gömleğin, esrarengiz bir karganın, İstanbul’un dehlizlerinde saklanan sırların akla hayale gelmeyen hikâyesi. Bu kehanetlerin ve kerametlerin destanı…

N. İpek Gökdel, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikâyesi’nde ailesinin intikamını almak ve üniversitede okumak için İstanbul’a gelen Yavuz’un fantastik hikâyesini anlatıyor. İstanbul’un geçmişi ile bugünü arasında gidip gelen roman, 500 yıl önce bir padişaha ait tılsımlı gömleğin aynısını bulan bir delikanlının kahramana dönüşme yolculuğu. Geçmişle günümüz arasında efsanelerle dolu bu zaman yolculuğunda, iyilikle kötülüğün bitmeyen çarpışmasının tam ortasında kalacağınız kitapta sıra dışı güçlerinin olduğunu fark eden bir delikanlının, tarih ile harmanlanan macerasının tanıklığını yapıyoruz.

İpek Gökdel’in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikâyesi adlı kitabı DEX etiketiyle raflarda.

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş yer alıyor. İpek Gökdel tarafından kaleme alınan, hikayesini ise Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek ile birlikte geliştirdiği “Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın macerasını anlatıyor.