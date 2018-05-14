Pediatrik Hepatit A aşısı yerli üretimi ile ilgili Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) kapsamında 10 yıl alım garantili 12 yıllık ihaleye çıkıldı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın bu ihalesi 10 Temmuz’da yapılacak. Sözleşme sonrası yerli üretime başlanacak. 2022’de antijenden itibaren tamamı Türkiye’de üretilecek aşılar çocuklara vurulacak. Türkiye’de aşılar sadece ithalat yolu ile temin edilebiliyor. Her yıl aşılar için devletin kasasından yaklaşık bir milyar lira çıkıyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ'DAN AŞI AÇIKLAMASI!

Çocukluk çağı aşı takviminde ise verem, Hepatit A, Hepatit B, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, difteri gibi 13 hastalığa karşı aşı bulunuyor. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) aşının yerli üretimi ile ilgili projeleri değerlendirdi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşme çalışmasını başlatmasından sonra da gündemine ilk olarak aşı takvimindeki Pediatrik Hepatit A aşısını aldı. Hepatit A aşısı, yerli üretimi ile ilgili olarak SİP kapsamında 10 yıl alım garantili ihaleye çıkıldı.