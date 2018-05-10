Hem 240 farklı türden hayvanın yumurtaları hem de sanat eseri haline getirilmiş yumurtaların sergileneceği merkez, bu alanda dünyanın 6’ncı, Türkiye’nin ise ilk müzesi olacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, “Proje devlet-özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirildi. Ülkemizin 37 şehrindeki 22 üreticiden 240 farklı ırktan yumurtalar burada sergileniyor. Yine 9 sanatçımız, yumurta sanatlarıyla ilgili eserlerini bize gönderdi. 300’ün üzerinde farklı çeşitte yumurtayı burada görmek mümkün” dedi.

Köpek balığından caretta carettaya kadar vahşi yaşamdan birçok hayvanın yumurtasının müzede sergileneceğini ifade eden Tanır, bütün yumurtaların ölü embriyolardan seçildiğini, vahşi ırk yumurtalarının da doğum yapmış hayvan ırklarından temin edildiğini anlattı. Müzenin kurulmasına destek veren işadamı Mehmet Kumartaşlı ise, “Ülkemizdeki 100 milyon yumurta tavuğunun 20 milyondan fazlası Afyonkarahisar’da bulunuyor. Bundan dolayı şehrimizin yumurtayla anılmasını istiyoruz” dedi.