İlkay Gündoğan'ın aracına çirkin saldırı!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Almanya'nın kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman futbolseverler tarafından bir süredir tepki görüyordu.
Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelen Almanya'da Mesut ve İlkay, futbolseverler tarafından ıslıklı protestoya maruz kalmıştı.
İlkay'a gösterilen protestoların, futbolla sınırlı kalmadığı, daha ileri boyuta taşındığı ortaya çıktı!
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberine göre İlkay Gündoğan'ın Alman taraftarlar tarafından yoğun tepkilere maruz kaldığı Suudi Arabistan mücadelesi öncesinde otomobiline saldırıldı!
Kimliği tespit edilemeyen kişiler, İlkay'ın Köln'de park halinde bulunan aracına saldırdı ve zarar verdi.
Haberde bu saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesiyle ilgili olup olmadığının kesinleşmediği vurgulandı.
Sporx'te yer alan habere göre olayla ilgili soruşturmayı Köln savcılığı yürütüyor. Almanya basınında İlkay'a devlet koruması atanması gerektiği vurgulanıyor.
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Arsenal futbolcusu Mesut Özil ve Everton'da top koşturan Cenk Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde Erdoğan'la görüşmüşlerdi.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, İlkay ve Mesut'a tepki göstermişti.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ise milli takımda forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın çok iyi karaktere sahip olduklarını söylemişti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 19 Mayıs'ta Mesut ve İlkay'la bir araya gelmiş, yıldız futbolcuların ortaya çıkan durumu kendilerinin gidermek istemelerinin saygıyı ve takdiri hak ettiğini aktarmıştı.
Grindel, iki oyuncunun da siyasi bir mesaj amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmediklerini aktardıklarını belirtmişti.
Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Thomas Müller de İlkay ve Mesut'la ilgili olarak açıklama yapmıştı.
Konunun milli takım kampının ilk günlerinde konuşulduğunu ve iki oyuncunun takım içinde görüşlerini ifade ederek soruları yanıtladığını belirten Müller, "İkisinin de kesinlikle arkasındayız. Onlar takımımızın önemli parçalarıdır." ifadesini kullandı.
İLKAY: TEPKİLER BENİ İNCİTTİ
Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtmişti.
İlkay Gündoğan, buluşmada siyasi bir mesaj vermenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var." açıklamasını yaptı.
LÖW'DEN ALMAN TARAFTARLARA ÇAĞRI!
Suudi Arabistan mücadelesinde ıslıklanan İlkay Gündoğan'a sahip çıkan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw ise taraftarların yanına giderek tepkilerine son vermesini ve İlkay Gündoğan'ı alkışlamasını istemişti.
MERKEL'DEN DESTEK ÇAĞRISI
Başbakan Merkel, Alman Milli Takımında yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin bir soru üzerine de, bu iki oyuncuyu savunarak, "Bu iki oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın nelere yol açabileceğini düşünmediklerine inanıyorum." demişti.
Mesut ile İlkay'ın Alman taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu ifade eden Merkel, İlkay'ın, açıklamasında, memnuniyetle Almanya adına oynadığını ve Alman Milli Takımının bir üyesi olmaktan mutlu olduğunu söylemesinin de kendisini duygulandırdığını kaydetmişti.
Her iki oyuncunun da Alman Milli Takımının bir parçası olduğunu ifade eden Merkel, "Başarılı olmamız için hepsine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı taraftarlar alkış tutarlarsa sevinirim." şeklinde konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.