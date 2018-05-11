Gündoğan'ın desteğiyle okulda kurulan kütüphane ailesinin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende Gündoğan ailesine plaket verildi. Törende konuşan baba İrfan Gündoğan, Almanya'dan dönüş yaptıktan sonra işleri dolayısıyla İzmir'in Torbalı ilçesine yerleştiklerini, oğlu İlkay'ın da oturdukları mahallede yeni açılan Sultan Abdulhamit İlkokulu'na destekte bulunmak istediğini söyledi.

Okul idaresiyle görüştükten sonra okulun kütüphane eksiğini tamamlamak üzere harekete geçtiklerini belirten Gündoğan, "Biz çocuklarımıza öncelikle iyi insan olmalarını, daha sonra Türk olduklarını hiç unutmamaları gerektiğini aşılamaya çalıştık. Allah razı olsun, iki evladım da bugüne kadar ne Türklüklerini unuttular ne de insanlıklarını..." dedi.

Konuşmaların ardından Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, okul müdürü Mustafa Çağıran ve baba İrfan Gündoğan ve anne Ayten Gündoğan kütüphanenin açılışını yaptı.