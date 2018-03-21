21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedeniyle Google ana sayfasında bu özel güne yer verdi. Özel günlerde logosunda değişikliğe giderek bu özel günü herkese hatırlatan Google, İlkbahar Ekinoksu'nu da es geçmedi ve 21 Mart İlkbahar Ekinoksu doodle oldu.

Mevsim değişikliği ve baharın müjdeleyecisi olarak bilinen İlkbahar Ekinoksu, bugün yaşanıyor. Gece ve gündüz sürelerinin eşitleneceği İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora 90 derecelik dik açı ile düşmeye başlamaktadır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsimi, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsimi başlamaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu tarihinden itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'de de geceler daha uzun olmaya başlamaktadır. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1 - Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası’nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6 - Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8 - Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.

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