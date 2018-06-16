Robert Koleji'nde okuyan İlkehan, hayvanların hayatlarını daha iyi bir şekilde yaşaması için bir şeyler yapması gerektiğini hissediyor. Ancak işe nereden ve nasıl başlayacağını bilmediği için Ece Çiftçi’nin hayata geçirdiği Sosyalben Akademi’ye başvuruyor, Freedom For Animals adlı projesini şekillendiriyor. Bu süreçte Eyüp bölgesinde sokak hayvanlarının zehirlendiği haberini okuyor gazetelerde. Ve kolları sıvıyor. Eyüp’teki Akpınar İlköğretim Okulu ile bir çalışma başlatıyor. 3 seminerlik projede çocuklara hayvan sevgisinin öneminden, sirklerden, barınaklardaki yaşamdan bahsediyor ve sonunda da çocuklarla bir film çekiyor. Projenin sonunda da seminerin bir özeti olan “Hayvan Hakları Bilgilendirme Kitapçığı”nı hazırlıyor. Ve bunu 81 ilde 81 okula yolluyor. Öyle güzel geri dönüşler almış ki, öğretmenlerin bir kısmı çocukların kitapçığa ilgi duyduğunu söylemiş kimi de ders müfredatına alacağını... Projenin kurucusu ve hayalini hayata geçirmekte destekçi olan Ece Çiftçi ile sorularımızı yanıtladı. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Ece, Sosyalben Vakfı ve Akademisi’ni kurarak insanların hayallerini gerçekleşmesine yardımcı oluyorsun. Gençlerin gönüllülük çalışmalarına ilgisi var mı?

Ece Çiftçi: Hepsi gelecekle ilgili “Şu sorunu da çözsek” diyor. Fakat nereden başlayacağını bulamıyorlar. Biz, Sosyalben Akademi’de harekete geçmek isteyen gençlerin elinden tutup, projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Eminim İlkehan’ın projesi de ileride büyük kitlelere dokunacak.

130 AT VE EŞEK KURTARDI

Projede süreç nasıl işledi?

İlkehan Aksu: Gönüllülük bilinci okuldaki topluma hizmet projelerimiz sayesinde oldu. Sonra hayvan hakları konusunda çalışmak istedim. Annem sağ olsun evimde hiç hayvan yok ama ben bir hayvanseverim. Çocuklara hayvanlarla ilgili farkındalıklarını artırmak için bu projeyi gerçekleştirdim.

E.Ç.: İlkehan çocuklara sevdikleri hayvana zarar vermemeleri ve onların da canlarının acıyabileceğini göstermek istedi. Hak temelli bir çalışmanın içine girdi. Verdiğimiz danışmanlıklarda 6 ayın sonunda projelerinin çıkmasını, uygulanmaya başlanmasını, fonlanabiliyor olmasını ve bizsiz de yola devam edebilmesini sağlıyoruz.

İ.A.: Gönüllü olup her şey için çalışamayız. İnsan önce kafasında hangi konuda çalışmak istediğini belirlemeli. Ben hayvan hakları için bilinçlendirmeyi seçtim.