"7 KOCALI HÜRMÜZ SEYİRCİ İÇİN ESKİ BİR DOST GİBİ"



Pek çok tiyatro oyunuyla seyircinin karşısına çıkan ve sunduğu yarışma programlarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen İlker Ayrık, '7 Kocalı Hürmüz'ü 'Seyirci bu oyunu izlediğinde eski bir dostu görmüş gibi oluyor” sözleriyle anlattı.



"TİYATRO TOPLUMUN AYNASIDIR"



Ayrık, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda; Birce Akalay, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş gibi çok değerli isimlerle oynadığını söyledi. Müjdat Gezen’in oyuna farklı bir dokunuşu olduğuna dikkati çeken başarılı oyuncu, “Kadının bu kadar baskı altında olduğu bir dönemde Müjdat Hoca’nın bu oyunu yapmaya karar vermesi dönemin analizini ne kadar iyi yaptığını gösterir. Tiyatro toplumun aynasıdır” dedi.



"ENERJİM YETTİĞİ SÜRECE ÇALIŞACAĞIM"



Pek çok projede yer alan İlker Ayrık, sürekli üretken olmasında Müjdat Gezen’in de payı olduğunu belirtirken, enerjisinin yettiği sürece çalışacağını söyledi. Müjdat Gezen Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yaptığını anlatan oyuncu, öğrencileriyle birlikte 'Acayip Tipler'i sahneye koyduklarını söyledi: 'Acayip Tipler’ seyircinin de sahnede olduğu bir skeç. Önümüzdeki dönemde bu oyunu televizyonda da oynama planlarımız var.



"ARTİZ MEKTEBİ'Nİ YENİ MÜFREDATA UYARLADIK"



Başarılı oyuncu, başrollerini Günay Karacaoğlu’yla birlikte paylaştıkları 'Artiz Mektebi' oyunundan da bahsetti. 35 sene önce Müjdat Gezen ve Perran Kutman’ın oynadığı 'Artiz Mektebi’ni yeni müfredata uyarlayarak sergilediklerini söyledi.



"ÖLENE KADAR BU OYUNU OYNAYACAĞIZ"



'Uçurtmanın Kuyruğu’nda da Aykut Taşkın’la birlikte oynayan İlker Ayrık, oyunun kendilerine rahmetli Savaş Dinçer’den miras kaldığını belirterek, "Bu oyun Savaş Hoca’nın vefatından önce yönettiği son oyun. Aykut’la beraber 10 yıldır oynuyoruz ve ikimizden biri ölene kadar oynamaya söz verdik. Bu oyunu seyirciyle ve bizden sonra gelecek genç oyuncularla paylaşmak boynumuzun borcu oldu” ifadelerini kullandı.



"ERKEK İÇİN KADIN MESELESİNİ ÇÖZMEK DAHA ZOR"



Tiyatronun yanı sıra 2013 yılından beri yarışma programı sunuculuğu yapan Ayrık, yeni yarışma programını anlattı: Yarışmanın sonunda ödül olarak araba veriliyor. Kadın-erkek ilişkisi üzerine mizah üreten bir yarışma. Büyük bir kibarlıkla başlayan mücadelenin sonunda büyük bir hırsla bitiyor olması ve bu dönüşüme tanık olmak çok eğlenceli. Kadınların ilişkisini çözmenin zor olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, "Bir erkek için kadın meselesini çözmek çok zor. Ama yarışmalar sayesinde konuyla ilgili biraz geliştim. Artık benim de kadın-erkek ilişkisiyle ilgili söyleyebilecek bir iki çift sözüm var" şeklinde espri yaptı.



'ÇAKALLARLA DANS 5' MÜJDESİ



'Seksenler' dizisinin kendisi için çok özel bir proje olduğunu belirten İlker Ayrık, "Bu büyük başarının bir parçası olduğum için çok muyluyum. Geriye dönüp baktığımda ‘İyi ki yapmışım’ diyebileceğim işlerden biri” şeklinde konuştu.



Öte yandan ünlü oyuncu, 'Çakallarla Dans 5' filminin 2018 sonunda vizyona gireceğinin müjdesini verdi.

İlker Ayrık