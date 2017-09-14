İlker Başbuğ: TBMM karşı karar almalı, aksi tarihi hata olur

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Twitter'da Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumuna ilişkin TBMM'nin "karşı karar" alması gerektiğini yazdı.

Başbuğ mesajında, "TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur" dedi.

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