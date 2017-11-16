İlker Başbuğ'u cezaevine götüren polis Gaffur Ataç'ın eşi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta grup kurarak mesajlaştıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞBUĞ'U CEZAEVİNE GÖTÜREN POLİSİN EŞİ DE ARALARINDA

AA'nın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu olan eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç'ın da arasında bulunduğu 15 kişinin ByLock'ta grup kurarak mesajlaştığı iddiasının deşifre edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında tutuklu emniyet müdürlerinin eşlerinin de bulunduğu 15 kişiden 7'sini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç da yer alıyor.

Rabia Ataç'ın eşi Gaffur Ataç, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u cezaevine götürdüğü sırada çekilen fotoğraf ile biliniyor.

ilker başbuğ

Gaffur Ataç