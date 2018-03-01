Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Neslihan Atagül'le başrollerini paylaştığı ve yaklaşık üç ay sonra seyirciyle buluşacak olan internet dizisinin Cihangir'deki çekimlerinden dönen İlker Kaleli, dizi hakkında konuşma yasağının olduğu sinyalleri verdi.

Kaleli, sorulara cevap vermezken, sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun ilk set gününde çiçek gönderdiği öğrenildi.