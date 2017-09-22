İlker Kaleli motosikletiyle gecelerde

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bir mekânda arkadaşlarıyla buluşan ünlü oyuncu, çıkışta basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. “İyi akşamlar” demekle yetinen Kaleli, motosikletine binerek gözden uzaklaştı.

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