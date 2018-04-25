23. Dönem Aksaray Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve grup başkan vekili İlknur İnceöz kimdir? Erken seçim öncesi tartışmalar devam ediyor. İşte İlknur İnceöz'ün biyografisi.

İLKNUR İNCEÖZ KİMDİR?

16 Ekim 1973'te Aksaray'da doğdu. Baba adı Salih, anne adı Ziyade'dir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye ve kurum avukatlığı, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

23 ve 24. Dönemde Aksaray Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Adalet Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği ile Çevre Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Adalet Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği, Araştırma ve Soruşturma Komisyonu Üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen İnceöz, evli ve 1 çocuk annesidir.

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