İlkokul Türkçe 1 ders kitabında 'yıldız' kayması

ilkokul 1. sınıflar için hazırlanan Türkçe-1 ders kitabındaki yanlışlara bir sosyal medya kullanıcısı tarafından dikkat çekildi. Kitabın "Uzay" başlıklı ünitesinde, "Güneş'in en büyük yıldız" olduğu, "En parlak yıldızın Kutup Yıldızı" olduğu gibi yanlışlar yer alıyor.

Söz konusu ders kitabının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 21.06.2017 tarihinde eğitim aracı olarak kabul edilerek yapılan sözleşme ile 1 milyon 552 bin 751 adet basıldığı belirtildi.

Halit Mirahmetoğlu isimli sosyal medya kullanıcısının hatalara ilişkin LinkedIn hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Uzay ünitesindeki bilgiler:

YANLIŞ: "Gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Kutup Yıldızı'dır."

DOĞRU: "Gece gökyüzündeki en parlak yıldızın adı "Sirius'dur", kutup yıldızı ya da diğer adıyla Polaris çok parlak olmayan sıradan bir yıldızdır. Aslında gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Güneştir.

YANLIŞ: "Güneş en büyük yıldızdır"

DOĞRU: "Güneş en büyük yıldız değildir, Güneşten binlerce kat büyük milyarlarca yıldız vardır"

YANLIŞ: "Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara Kuyruklu Yıldız denir."

DOĞRU: "Kuyruklu yıldızlar, yıldız değildir. Güneşe yaklaştıkça eriyen, bu nedenle yörüngesi boyunca kuyruğa benzer partiküller bırakan dönmüş gökcisimleridir"

KİTABIN YAYIMCISINDAN AÇIKLAMA

Mirahmetoğlu, kitabın yayımcısının kendisine verdiği cevabı da yayınladı. Yayınevinin ilerleyen sayfalarda doğru bilgi vermelerine rağmen, ilgili sayfalarda hata yaptıklarını, yeni baskılarda konunun düzeltileceğini, mevcut baskılarda da sticker ile çözüm getireceklerini belirttiklerini aktardı.

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