İlkokul çalışma kitabında tartışma yaratan ifadeler

İlkokul Türkçe 1 ders kitabındaki yanlış bilgilerin ardından şimdi de, ilkokul 7. sınıfların Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı'ndaki ifadeler tartışmaya neden oldu.

Söz konusu kitapta "Basın Özgürlüğü" başlığının altında siyasi ifadeler yer alıyor. Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma kitabının, toplatılması kararı verildiği öne sürülüyor.

Sosyal Bilgiler Kitabı

ilkokul

7. sınıf çalışma kitabı