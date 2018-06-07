Rusya'da halk, Vladimir Putin'in göreve geldiği dönemde verdiği talimatla kurulan "direkt hat" üzerinden yaşadığı sorunları Rus lidere iletebiliyor. Kurulduğu ilk zamandan beri birçok önemli karar alınmasına sebep olan iletişim hattı üzerinden ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Direkt hat sayesinde yapılan şikayetlerle alınan tedbir ve çözümlerinin yayınlandığı, kronolojik olarak yayınlanan şikayetler ve çözümleri listesinde bir çocuğun şikayeti dikkat çekti.



"OKULUN ISINMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMIYOR"

2002 yılında yaşanan olayda Rusya'nın İrkutsk şehrinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Pavel Tsvetkov, Putin'e şikayetlerin ve yardım taleplerinin yapıldığı numarayı aradı. Telefonda okulun ısıtma sistemlerinin açılmadığını, okula hiçbir öğrencinin gitmediğini ve derslerin sonlandırıldığını bildirdi. Putin, iletilen mesaj üzerine hemen İrkutsk Valisi Yevgeny Korneyko ile görüştü. Korneyko sorunu çözeceği sözünü vermesine rağmen Putin'in valiyi olaydan 3 gün sonra görevden aldığı öğrenildi.

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