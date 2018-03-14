BSH Türkiye’nin Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Makers of Tomorrow projesi kapsamında BSH Çerkezköy fabrikasında Çerkezköy’de yaşayan öğrencilerin yıl boyunca kodlama ve yazılım eğitimlerini ücretsiz olarak alabilecekleri Maker Lab (Kodlama Laboratuvarı) açıldı. Maker Lab’de çocuklar kodlamanın, yani bilgisayar programlamanın temellerini öğrenirlerken, aynı zamanda tasarım yapmanın ve kendi hayallerini hayata geçirmenin keyfine varacaklar. Yıl boyunca sürecek eğitimler sonunda yazılımcıların kullandığı birçok terim ve metot hakkında bilgi sahibi olacak olan öğrenciler; kendi oyunlarını tasarlamayı, elektronik programlamayı ve devre kurmayı deneyimleyecekler.

Çocukları gelecekte kodlama, robotik, yapay zekâ, Endüstri 4.0, 3D baskı, mobil uygulamalar ve benzeri teknolojilerde üstün kılmayı hedefleyen proje, Türkiye'nin en sanayileşmiş bölgelerinden biri olan Çerkezköy için de öncü bir proje olma rolü üstleniyor. Proje kapsamında Çerkezköy'de 10 ortaokul ve liseyle yakın çalışılması ve 9-17 yaş aralığındaki öğrencilere ve bu alanlardaki öğretmenlere eğitim verilmesi planlanıyor.