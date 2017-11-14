İllerde borçluluk arttı, takibe düşme azaldı

Bankacılık sektörü toplam nakdi kredileri de yüzde 23,3 yükselerek 2 trilyon 22 milyar 858 milyon liraya ulaştı.



Sektörün borçlandırma sürdürülebilirliğini sağlamasında kritik önem taşıyan göstergelerden kredilerin mevduata oranı, Eylül 2017 itibarıyla 79 ilde yüzde 100'ü aştı. Söz konusu oran, 2016'nın eylül sonunda 77 ilde yüzde 100'ün üzerinde bulunuyordu.



Kredilerin geri dönüşümünde iyileşme kaydedilirken, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre takipteki alacakların nakdi krediye oranı 65 ilde geriledi.



MEVDUARINA GÖRE KREDİ BORCU EN FAZLA OLAN İL GAZİANTEP



Türkiye'de nakdi kredilerin mevduata oranı açısından eylül sonu itibarıyla Gaziantep başı çekti. Toplam kredilerin mevduata oranının yüzde 318,2 olduğu Gaziantep'te, 1 TL'lik mevduata karşın 3,2 TL'lik kredi kullandırımı gerçekleşti.



Kredi/mevduat oranının en yüksek olduğu illerde ikinci sırayı yüzde 307,7 ile Erzurum ve Kahramanmaraş paylaştı. Şanlıurfa da yüzde 260,9 ile üçüncü sırada yer aldı.



Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Adıyaman ve Van ise kredi/mevduat oranının en yüksek olduğu diğer iller oldu.



SADECE 2 İL BORCUNDAN ÇOK MEVDUATA SAHİP



Verilere göre, 81 ilden sadece 2'sinin borcu mevduatından daha az düzeyde gerçekleşti. Tunceli ve Zonguldak, kredileri mevduatını fonlayan iller oldu. Nakdi kredilerin mevduata oranı Tunceli'de yüzde 77,7, Zonguldak'ta ise yüzde 91,4 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de takipteki alacakların nakdi krediler içindeki payına bakıldığında Şanlıurfa yüzde 5,99 ile ilk sırada yer alırken, borcuna en sadık il yüzde 1,54 ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti.



KİŞİ BAŞINA NAKDİ KREDİDE İSTANBUL ZİRVEDE



Eylül 2017 itibarıyla kişi başına nakdi kredi kullanımında 43 bin 595 lirayla İstanbul zirvede yer alırken, 39 bin 119 lirayla Ankara, 25 bin 520 lirayla Denizli, 24 bin 350 lirayla Antalya ve 20 bin 715 lirayla Kocaeli listenin üst sıralarındaki diğer iller oldu.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

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