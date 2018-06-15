Ilves - Hjk Helsinki maçı heyecanı

Ilves ve Hjk Helsinki, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 18 puanlı Ilves 5. sırada bulunuyor, Hjk Helsinki 34 puana sahip ve 1. sırada. Ilves son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 203 kodlu maçı oynayanlar; Ilves galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.40, Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.45. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ilves önceki hafta IFK Mariehamn mücadelesinde 0-1 kazandı.

Hjk Helsinki ise RoPS maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ilves, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Hjk Helsinki, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hjk Helsinki 9 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.