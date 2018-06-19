Ilves - Lahti rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Ilves ile Lahti, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Ilves 19 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Lahti 22 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Ilves, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lahti, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 419. İddaa'da Ilves kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Lahti kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ilves son hafta oynanan Haka maçında 0-0 berabere kaldı.

Lahti ise GrIFK karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Ilves, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ilves, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Lahti, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lahti 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.