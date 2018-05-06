Ilves - RoPS düellosu

Ilves ve RoPS, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Ilves 8 puanla 6. sırada, RoPS 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Ilves son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. RoPS son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 618 kodlu maçı oynayanlar; Ilves galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, RoPS galibiyet oranı 0.00.

Ilves son hafta oynanan IFK Mariehamn maçında 0-1 kazandı.

RoPS ise Hjk Helsinki karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ilves, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

RoPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. RoPS, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.