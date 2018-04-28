Ilves - SJK Seinajoki karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Ilves ile SJK Seinajoki, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 4 puanlı Ilves 8. sırada bulunuyor, SJK Seinajoki 6 puana sahip ve 5. sırada. Ilves, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; Ilves galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, SJK Seinajoki galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Ilves son haftadaki IFK Mariehamn müsabasında 0-1 kazandı.

SJK Seinajoki, Inter Turku karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ilves, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

SJK Seinajoki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. SJK Seinajoki, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.