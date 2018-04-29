Ilves - SJK Seinajoki karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Ilves ile SJK Seinajoki, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Ilves 4 puanla 9. sırada, SJK Seinajoki 6 puanla 5. sırada bulunuyor. Ilves, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 556 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ilves kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, SJK Seinajoki sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Ilves son hafta oynanan IFK Mariehamn maçında 0-1 kazandı.

SJK Seinajoki, Inter Turku karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ilves, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

SJK Seinajoki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SJK Seinajoki, 2 gol atarken 0 gol yedi.