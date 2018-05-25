Ilves - TPS Turku maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında Ilves ile TPS Turku, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Ilves 15 puanla 5. sırada, TPS Turku 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Ilves son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. TPS Turku, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 150 kodlu maçı oynayanlar; Ilves galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, TPS Turku galibiyet oranı 3.30. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ilves son hafta oynanan TPS Turku maçında 1-1 berabere kaldı.

TPS Turku ise Ilves karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Ilves, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

TPS Turku, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda TPS Turku 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.