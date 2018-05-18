Ilves - VPS maçı rakamları

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Ilves, 18 Mayıs 2018 Cuma günü VPS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Ilves 11 puanla 7. sırada, VPS 12 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ilves, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. VPS son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 113 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ilves kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, VPS sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ilves son haftadaki IFK Mariehamn müsabasında 0-1 kazandı.

VPS ise Jyvaskyla JK maçında 2-0 yenildi.

Ilves, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ilves, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

VPS, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda VPS 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.