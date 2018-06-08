Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi’ne başvurular bugün başlıyor. İmar affı 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsayacak. Bu tarihten sonra yapılarda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı hava fotoğraflarıyla kontrol edilecek. Ya da vatandaşın beyanıyla belediylerin elindeki kayıtlar karşılaştırılacak. Yalan beyanda bulunanların Yapı Kayıt Belgesi için ödediği bedel yanacak. Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.

Kat mülkiyetine geçmek isteyenler ise Yapı Kayıt Belgesi için ödedikleri tutar kadar bir ücreti ödeyecekler. Ancak kat mülkiyetine geçmek için tüm hak sahiplerinin onayının alınması gerekiyor.

Vatandaşların beyanlarının doğruluğu Göktürk 1-2 uydularından takip edilecek. Aynı zamanda imar barışısından sonra kaçak yapılaşma da uydudan takip edilecek.

1- KENDİNE AİT VE İSKÂNI 1 OLMAYAN BİNADA OTURANLAR

Kendine ait binada oturanlar, belediyeler tarafından belirlenen arsa değerinin yüzde 3’ünü ve bina inşaat maliyetinin yüzde 3’ünün toplamını ödeyecek. Örneğin, İstanbul’da metrekare fiyatı 3 bin TL olan ve bin metrekare arsa üzerinde yer alan 500 metrekare büyüklüğünde kendine ait lüks bir binada oturan birinin ödeyeceği bedel şu şekilde hesaplanacak: “Arsa bedeli olarak, 3 bin TL x 1.000 = 3 milyon TL, bunun yüzde 3’ü olan 90 bin TL ödenecek. İnşaat maliyeti olarak da 2.000 TL x 500 = 1 milyon TL, Bu rakamın da yüzde 3’üne denk gelen 30 bin TL ödeyecek. Bu kişinin Yapı Kayıt Belgesi için ödeyeceği tutar 120 bin TL’yi bulacak.”

2- İSKÂNI OLMAYAN BİNA DA BİRDEN FAZLA HAK SAHİBİ VARSA

İskânı olmayan bir binada oturan bir kişinin Yapı Kayıt Belgesi almak için tüm maliklerin payına düşen bedeli ödemesi gerekiyor. Ödediği bedeli rücu olarak diğer maliklerden geri alacak. 5 katlı iskânı olmayan bir binada oturan bir kişi Yapı Kayıt Belgesi almak için metrekare değeri 3 bin TL olan bin metrekarelik arsa için 90 bin TL ödeyecek. 100 metrekarelik evinin inşaat maliyeti için de 3 bin TL verecek. Böylece bu kişinin cebinden belge için 93 bin TL çıkacak. Tüm aykırılıkları yasal hale getirecek fakat kendisi dışında kalan tüm kısımları ödeme yapmayan maliklerden isteyebilecek.

3- İSKÂNLI BİNADA OTURAN, FAZLA YAPILAŞMASI OLANLAR

Diğer bir senaryoda ise iskânlı bir binada oturan ancak, kendi yaptığı inşaatla kaçak alan kullanan bir kişi, kendi payına düşen arsa bedelini ve kaç metrekare kaçak alan kullandıysa onun bedelini ödeyecek. Bu kişinin bulunduğu 5 katlı bir binada arsa payı 100 metrekare ise metrekare değeri bin TL olan bin metrekarelik arsa için 100 bin TL’nin yüzde 3’ünü ödeyecek. Bu da 3 bin TL’ye denk geliyor. Bu kişinin evinde 50 metrekare kaçak alan varsa ödeyeceği tutar bin 500 TL olacak. Bu kişinin belge almak için ödeyeceği tutar ise 4 bin 500 TL’ye denk geliyor.

4- KARMA KULLANIMLI PROJELERDE OTURANLAR

Konut ve ticari alanların yer aldığı karma kullanımlı projelerde ise, ticari alanların yüzde 5’i ile konutların yüzde 3’ü ayrı ayrı toplanıp hesaplanacak. Metrekare fiyatı 1.000 TL değerinde olan bin metrekare büyüklüğündeki bir arsada, 250 metrekaresi ticari, 250 metrekaresi ise konut olmak üzere 500 metrekarelik yapı varsa bu durumda arsa için 30 bin TL, konut için 7 bin 500 TL, ticari alanlar için de 12 bin 500 TL ödenecek. Burada Yapı Kayıt Belgesi almak için ödenecek toplam tutar ise 50 bin TL olarak hesaplanıyor.

YAPI BİRİM MALİYET BEDELİ M2 FİYATI (TL)

Tarımsal amaçlı basit binalar: 200

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları: 600

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları: 1.000

8 ve daha yüksek katlı binalar: 1.600

Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar: 2.000