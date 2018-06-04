7 milyonu aşkın riskli yapının dönüşümünde Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre imar barışına gidilecek. 31 Aralık 2017 öncesince inşa edilen yapılar imar barışından faydalanabilecek. İmar barışı nedir? Hangi yapılır imar barışından yararlanamayacak? İmar Barışı ile ilgili sorularınıza yanıtlar haberimizde...

Başbakan Binali Yıldırım'ın imar barışı açıklaması heyecan yarattı. Çünkü imar barışı 2017 öncesinde yapılmış iskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi demek. İskan verilen yapılara bu kapsamda su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Öte yandan Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamasında bunun bir af olmadığının altını çizerek imarsız, kaçak yapılara normal bir tapu değil bir kayıt belgesi verileceğini açıkladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,"Bu bir af değil, bir barış nihayetinde. Burada vatandaş devletiyle helalleşiyor, rızalaşıyor ve barışıyor" dedi.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR? İŞTE SON TARİH...

İmar barışı için 31 Ocak 2018 tarihine kadar vaktiniz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara imar barışı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda binanın metre karesi, yüzölçümü gibi ayrıntılar da yer alacak. Başvuru sonrasında tapu yerine kayıt belgesi verilecek.





ŞMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SORULAR :

- İmar barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

- Yapı kayıt belgesi nedir? İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

- Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

- Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.

- İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

- Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

- İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

- Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

- Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak? Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

- Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli? Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

BAŞBAKAN'IN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım imar barışını şu sözlerle anlattı;"Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var.

Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor."

İMAR BARIŞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?

İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar kapsam dışında olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeye göre, “imar barışı” düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.