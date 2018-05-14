"İmar barışı ile yapıların yüzde 40’ı krediye uygun hale gelecek"



Tamamı ya da bir kısmı kaçak yapılar ile izne tabi olmayan tüm gayrimenkullerün İmar Barışı Kanunu kapsamına girdiğini söyleyen Erşahin, "Yani mevcut imar hakkından daha fazla inşa edilmiş gayrimenkuller, 2B arazilerinde bulunan kaçak gayrimenkuller, hazine arazilerinde bulunan kaçak yapıların beton dayanım sınıfı C-15'in üzeri olarak tanımlanan depreme dayanıklı binalar imar affından yararlanabilecek. Yaklaşık 13 milyon gayrimenkulün imar affından yararlanabileceği düşünülüyor." dedi.

Düzenleme ile rayiç bedel ve kaçak yapı alanına göre hesaplanarak yüzde 3 alınacak bedeller sonucu önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Her bölgenin rayiç bedeli farklı olduğu tam değer öngörülemese de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki toplamda 40-50 milyar TL gelir öngördüklerini açıklamıştı. Bu işlemden sağlanan gelir de kentsel dönüşümde kullanılacak.



YÜZDE 40'I KREDİYE UYGUN HALE GELECEK



"İmar barışı ile alınacak Yapı Kayıt Belgesi artık o yapıyı yasallaştırdığı için bankalar bu yapılara konut kredisi verebilecek." diyen Erşahin, şöyle devam eti:

"Ancak yıkıma yakın, yapı ömrünü tamamlamak üzere olan yapılara banka kredi vermeyebilir. Böylece risk teşkil eden yapıların ayrıştırılmasını da son derece önemli bir gelişme olarak görüyoruz. İmar barışı ile verilecek olan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ bir imar hakkı tanımadığı için gayrimenkulün yıkılması halinde banka alacağına karşılık bulamayacağından kredi vermeyebilir. Yapı Kayıt Belgesi almış gayrimenkuller yıkılıp yeniden yapıldığında imar hakkı kazanmıyor. Yapıların yüzde 40’ının krediye uygun hale geleceğini tahmin ediyoruz."

Mal sahiplerinin iki katı daha fazla harç ödeyerek taşınmazlarını kat mülkiyetine geçirebileceğinin altını çizen Erşahin, "Özellikle bu hakkı kazanan gayrimenkullerin bina yaşı uygun ise banka kredisine uygun hale gelecekler. Bu durumda krediye uygun olan gayrimenkuller değer artışı yaşayacak." diyerek sözlerini tamamladı.