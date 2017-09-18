İMD'den trafik kazası haberleri hakkında açıklama

Günlük hayatın bir parçası haline gelen interneti ve haber alma özgürlüğünü bir araya getiren güçlü haber siteleri tarafından kurulan İnternet Medyası Derneği, kamu yararını gözeten her türlü projeye destek olmak için çalışmaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve önemli medya kuruluşlarının görüş birliğine vardığı bildiri metni, İnternet Medyası Derneği’ne üye olan haber siteleri tarafından uygulamaya geçirilecek.
Bu kapsamda, milyonlarca kişinin her gün ziyaret ettiği sitelerimizde;
- Trafik kazası haberlerinde kamu yararı esas alınacak; yansız, nesnel ve yalın bir dil kullanılacak; sansasyonel, peşin hüküm içeren ifadelerden kaçınılacak.
- Ölümlü kazaya karışan taşıtın/otobüs firmasının adı, firma ya da sürücüyü suçlamadan; kazanın oluş şekli ile ilgili kesin ifadeler kullanmadan yazılacak. Fotoğraf ve görüntülerde firma ismi ve plaka buzlanmayacak.
- Kazaya karışan taşıt/otobüs sürücülerinin kusur oranı yazılmayacak; bu konuda yorum yapılmayacak.
- Kazaya karışan taşıt/otobüs firmasının yetkililerinin kazayla ilgili görüşüne başvurulacak; varsa açıklamalarına haberde mutlaka yer verilecek.
- Görgü tanıkları ya da yolcuların kazanın oluş şekliyle ilgili tanıklıkları nesnel bir dille ve iddia olarak verilecek. Abartılı, suçlayıcı ifadeler haberde kullanılmayacak.
- Kaza haberlerinde kaynağı belirsiz açıklama ya da demeç kullanılmayacak. Yetkililerin açıklama ya da demeçlerine isim ve unvanlarıyla birlikte yer verilecek.
- Trafik raporu ve kazayla ilgili diğer belgeler de takip edilerek haber yapılacak.
- Trafik kazalarında yaşamını yitiren ya da yaralananların isimleri, yakınlarının öğrendiğinden emin olunmadan haber yapılmayacak.
- Trafik kazası haberlerinde kanlı ve insan onurunu zedeleyici fotoğraf ve görüntü kullanılmayacak. Ölülerin yakın plan fotoğraflarına yer verilmeyecek; uzak plan fotoğraflarda yüzler mutlaka buzlanacak.
- Trafik kazası haberlerinde firmalar ile yetkililerin kazaları engelleyecek önlemler almalarını sağlamaya ve toplumu kazalara karşı bilinçlendirmeye özen gösterilecek. Eğitici, öğretici uzman görüşlerine de haberlerde yer verilecek.
HAKKI ALKAN
İNTERNET MEDYASI DERNEĞİ
GENEL SEKRETERİ
- trafik kazası
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