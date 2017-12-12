IMEI sorgulama cep telefonlarının güvenlik sorgulaması gibi de anlaşılabilir. Mobil cihazların yasal yollar ile ithal edilip-edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup-olmadığını, cihazlara ait IMEI numarasını sorgulatarak öğrenebilirsiniz. IMEI sorgulama işlemi özellikle ikinci el cep telefonları alacak olanlar için cihazın güvenirliğini öğrenebilmek açısından oldukça etkili bir yöntem.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye’de yoğun ilgi gören mobil akıllı cihazlar ile ilgili tüketicinin karşı karşıya kalabileceği güvenlik sorunlarına karşı önlem olması amacı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından online IMEI sorgulama hizmeti sunuluyor.

İnternet ortamı üzerinde yer alan ve tüm tüketicilerin ücretsiz olarak internete erişim sağlayabildiği her noktadan kullanabilmekte olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun online IMEI sorgulama ekranı üzerinden bir akıllı cep telefonu veya tablet bilgisayar ürününün çalıntı olup, olmadığını öğrenebilmek mümkün oluyor. Bu çerçevede elektronik ortam üzerinde yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hizmete açılan IMEI sorgulama ekranı üzerinden her bir tüketicinin akıllı cihazların çalıntı olup, olmadığı ve diğer kayıt bilgileri gibi ayrıntılı bilgilerine sadece dakikalar içerisinde ulaşabilmeleri sağlanıyor.

IMEI NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye’de üretilen veya yurtdışından ithal edilen her bir akıllı cep telefonunun ve tablet bilgisayarın üretimi aşamasında üzerine atanan 16 haneden oluşan IMEI numarasının BTK bünyesinde kayıtlı olması gerekiyor ki aksi halde cihazın Türkiye’de kullanılabilmesi mümkün olmaz. Bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet ortamı üzerinde yer alan IMEI sorgulama ekranı üzerinden sorgulanan cihazın IMEI numarası üzerinden sorgulama işlemi sadece dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu ekran üzerinde sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için gerekli olan cihaz IMEI numarası bilgisini ise cihaz üzerinde ‘*#060#’ koduyla öğrenebilmek mümkündür.

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