IMF Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti

Reuters "IMF, bir daha asla" diyen slogan Arjantin'de kuruma bakışı yansıtıyor.

Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti.

Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı.

Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada "Arjantin bmakamları, ilk borç taksidini almak ve daha sonraki taksitlerin koşullu olması konusunda niyet beyanında bulundular" denildi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nın IMF'den yardım istemesi, ülkesinde eleştiri almasına neden oldu.

Arjantin'de IMF'ye karşı sert bir tavır sergileniyor ve kurum ülkenin 2001 yılındaki ekonomik çöküşünden sorumlu tutuluyor.

Ancak Macri daha önce yaptığı açıklamada, IMF'den alınacak yeni borcun hükümetinin büyüme ve kalkınma programını güçlendireceğini söylemiş ve geçmişteki krizlerin benzerinden kaçınmalarını sağlayacağını söylemişti.

IMF Başkanı Christine Lagarde da anlaşma nedeniyle Arjantinli yetkilieri kutladı.

Lagarde "Daha önce de söylediğmiz gibi, bu plan Arjantin hükümetinin tasarladığı ve sahiplendiği, tüm Arjantinliler'in yararına ekonomiyi güçlendirmek için yapılan bir hamle" dedi.

Lagarde ayrıca "Bu çabaya piyasa güvenini artıracak ve bir dizi uzun süreli sorunun çözümü için bir mali destekle katkıda bulunmaktan memnunum" diye konuştu.

IMF Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde anlaşmayı oylaması bekleniyor.

IMF Batı Yarıküre Bölümü Başkanı Alejandro Werner ve Arjantin Masası Şefi Roberdo Cardarelli'nin bugün Washington'da bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

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